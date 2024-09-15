На Украине назвали число граждан, имеющих экономическую бронь от мобилизации

В настоящее время более чем у 900 тысяч украинских граждан имеется экономическая бронь от мобилизации, а в будущем это число может вырасти. Такое заявление сделал председатель кабмина Незалежной Денис Шмыгаль в рамках своего выступления на конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024.