На Украине назвали число граждан, имеющих экономическую бронь от мобилизации
Шмыгаль: Более чем у 900 тысяч украинцев есть экономическая бронь от мобилизации
В настоящее время более чем у 900 тысяч украинских граждан имеется экономическая бронь от мобилизации, а в будущем это число может вырасти. Такое заявление сделал председатель кабмина Незалежной Денис Шмыгаль в рамках своего выступления на конференции Ялтинской европейской стратегии YES-2024.
«У нас сегодня более 900 тыс. человек в бизнесе забронировано. Это важный показатель. Мы понимаем, что можем предполагать ещё большее количество забронированных в бизнесе», — приводит его слова украинское издание «Главком».
Ранее в Верховной раде заявили, что в Незалежной могут принять практику «экономического бронирования» от мобилизации, где одним из критериев оценки может быть размер зарплаты. К слову, очень переживает за призыв в украинскую армию экс-премьер Британии Борис Джонсон, который недавно призывал Киев к проведению массовой мобилизацию, ведь в ВСУ «ещё не призвали множество молодых украинцев».
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