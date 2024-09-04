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4 сентября, 08:15

Борис Джонсон заявил, что Украина нуждается в массовой мобилизации

Украине нужно провести массовую мобилизацию, так как там «ещё не призвали многих молодых людей». С таким призывом выступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

«У них ещё не было массовой мобилизации. Украинская армия, ветераны, которых я видел, ─ это люди довольно солидные в годах, зрелые ребята, и они ещё не призвали многих своих молодых людей», — подчеркнул Джонсон, разговор с ним опубликован в телеграм-канале пранкеров.

По словам бывшего премьера Великобритании, Незалежной требуется современное «оборудование». Джонсон дополнил, что Западу не стоит помогать Украине с отправкой своих военных, так как она должна сама «выжать» свой человеческий ресурс.

На Украине могут ввести бронь от мобилизации по уровню зарплаты
На Украине могут ввести бронь от мобилизации по уровню зарплаты

А ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский собрался заманить обратно в страну украинцев, которые сбежали от мобилизации. По его словам, для этого нужно создать необходимые условия — без принуждения.

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Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Дарья Нарыкова
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