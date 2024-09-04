Украине нужно провести массовую мобилизацию, так как там «ещё не призвали многих молодых людей». С таким призывом выступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

«У них ещё не было массовой мобилизации. Украинская армия, ветераны, которых я видел, ─ это люди довольно солидные в годах, зрелые ребята, и они ещё не призвали многих своих молодых людей», — подчеркнул Джонсон, разговор с ним опубликован в телеграм-канале пранкеров.

По словам бывшего премьера Великобритании, Незалежной требуется современное «оборудование». Джонсон дополнил, что Западу не стоит помогать Украине с отправкой своих военных, так как она должна сама «выжать» свой человеческий ресурс.