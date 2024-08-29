На Украине могут ввести бронь от мобилизации по уровню зарплаты

Осенью на Украине могут внедрить «экономическое бронирование» от мобилизации, где одним из возможных критериев будет уровень заработной платы. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Ранее парламентарий отмечал, что министерство экономики страны, несмотря на отказ властей от возможности обеспечивать сотрудников бронью за деньги, продолжает работу по поиску баланса в этом вопросе.

«Минэкономики на комитете подтвердило, что работает над экономическим бронированием, где одним из критериев будет (но не точно) уровень заработных плат. Сейчас нарабатывается несколько моделей, но окончательное решение — ждут позицию высшего политического руководства», — написал нардеп в телеграм-канале.

Железняк отметил, что «экономическое бронирование» внедрят в октябре или ноябре. По его словам, это будет приносить бюджету Украины 40 миллиардов гривен в год (88,5 миллиарда рублей).