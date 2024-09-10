Украинский военком демпинговал на рынке «откоса» от мобилизации, и теперь ему грозит срок

На Украине правоохранители задержали военкома по подозрению в получении взяток за «откос» от мобилизации. Служащий брал за подобную услугу в десять раз меньше прочих, сообщает издание «Страна.ua».

Полиция сообщает, что был задержан замглавы Ивано-Франковского областного ТЦК, точная личность не раскрывается. Известно, что он брал до одной тысячи долларов за решение вопроса со службой. Издание отмечает, что такие услуги в других военкоматах стоят 10-15 тысяч. Чтобы выйти из-под стражи, военкому нужно заплатить залог 242 тысячи гривен.