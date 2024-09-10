Украинский военком демпинговал на рынке «откоса» от мобилизации, и теперь ему грозит срок
На Украине арестовали военкома, который брал маленькие взятки
На Украине арестовали военкома. Обложка © Telegram / Политика Страны
На Украине правоохранители задержали военкома по подозрению в получении взяток за «откос» от мобилизации. Служащий брал за подобную услугу в десять раз меньше прочих, сообщает издание «Страна.ua».
Полиция сообщает, что был задержан замглавы Ивано-Франковского областного ТЦК, точная личность не раскрывается. Известно, что он брал до одной тысячи долларов за решение вопроса со службой. Издание отмечает, что такие услуги в других военкоматах стоят 10-15 тысяч. Чтобы выйти из-под стражи, военкому нужно заплатить залог 242 тысячи гривен.
Недавно суд в Приморском крае заключил под стражу мужчину, который подозревается в вымогательстве 1,5 миллиона рублей у бойца спецоперации (СВО) Никиты Носова. Известно, что с 1 октября 2022 года по 30 августа 2024 года ранее судимый мужчина 2002 года рождения действовал с некой группой лиц по предварительному сговору.