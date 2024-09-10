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10 сентября, 10:28

Стендапера Диму Гаврилова отправили за решётку за русофобские шутки

Mash: Стендап-комика Диму Гаврилова арестовали на 13 суток за русофобские шутки

Дима Гаврилов. Обложка © Youtube / Дима Гаврилов

Дима Гаврилов. Обложка © Youtube / Дима Гаврилов

В Нижнем Новгороде задержали стендап-комика Диму Гаврилова. Как сообщает Mash, его арестовали на 13 суток из-за русофобских шуток на концертах в Тбилиси и в последнем сольном альбоме.

Комик Дима Гаврилов объяснился после русофобских шуток на концерте. Видео © Telegram / opersvodki

По данным телеграм-канала, юмориста задержали 8 сентября перед концертом на площадке DKRT. Суд отправил его под стражу по статье «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства». Ближайшие концерты комика в Самаре, Саратове, Краснодаре, Ульяновске, Волгограде и Ростове-на-Дону отменены.

На появившемся в Сети видео комик заявил, что признаёт вину и раскаивается.

«Позицию свою поменял. Надеюсь, никому не причинил вред», — сказал Гаврилов.

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Никита Никонов
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