Стендапера Диму Гаврилова отправили за решётку за русофобские шутки
Mash: Стендап-комика Диму Гаврилова арестовали на 13 суток за русофобские шутки
Дима Гаврилов. Обложка © Youtube / Дима Гаврилов
В Нижнем Новгороде задержали стендап-комика Диму Гаврилова. Как сообщает Mash, его арестовали на 13 суток из-за русофобских шуток на концертах в Тбилиси и в последнем сольном альбоме.
Комик Дима Гаврилов объяснился после русофобских шуток на концерте. Видео © Telegram / opersvodki
По данным телеграм-канала, юмориста задержали 8 сентября перед концертом на площадке DKRT. Суд отправил его под стражу по статье «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства». Ближайшие концерты комика в Самаре, Саратове, Краснодаре, Ульяновске, Волгограде и Ростове-на-Дону отменены.
На появившемся в Сети видео комик заявил, что признаёт вину и раскаивается.
«Позицию свою поменял. Надеюсь, никому не причинил вред», — сказал Гаврилов.
Ранее сообщалось, что в российском городе будут отменять шоу всех стендаперов, которые матерятся со сцены. Первым под раздачу попал Илья Соболев.