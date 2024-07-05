Кострома объявила войну всем стендап-комикам, которые матерятся со сцены

Власти Костромы решили, что сквернословие не должно поощряться, особенно если речь идёт о публичных выступлениях. В городе будут отменять концерты любых известных юмористов, если хоть одно матерное словцо со сцены долетит до ушей зрителей. Об этом узнал SHOT.

Первым под раздачу попал Илья Соболев, чей концерт отменило руководство местного КВЦ "Губернский". Представители площадки опешили, когда посмотрели, каким хулиганским материалом комик фонтанирует со сцены на своих мероприятиях. В итоге запрос на проведение выступления даже не рассмотрели.

В руководстве "Губернского" сообщили, что так будет с каждым, кто не умеет писать шутки без матерных слов. Это связано с пунктом договора, по которому стендаперы должны демонстрировать лишь ту программу, которую они использовали для телевизионной версии. Кроме того, в уставе площадки сказано, что артистам следует повышать культурный уровень граждан, а неприличные шуточки явно идут с этим вразрез.