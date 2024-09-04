В Приморье арестовали подозреваемого в вымогательстве денег у бойца СВО

Суд в Приморском крае заключил под стражу мужчину, который подозревается в вымогательстве 1,5 миллиона рублей у бойца спецоперации (СВО) Никиты Носова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Уссурийский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в вымогательстве у участника СВО денежных средств в особо крупном размере. Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября 2024 года», — указано в сообщении.