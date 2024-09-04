В Приморье арестовали подозреваемого в вымогательстве денег у бойца СВО
Суд в Приморском крае заключил под стражу мужчину, который подозревается в вымогательстве 1,5 миллиона рублей у бойца спецоперации (СВО) Никиты Носова. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Уссурийский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в вымогательстве у участника СВО денежных средств в особо крупном размере. Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу до 1 ноября 2024 года», — указано в сообщении.
Мужчина является фигурантом уголовного дела по статье о вымогательстве. В суде установили, что с 1 октября 2022 года по 30 августа 2024 года ранее судимый мужчина 2002 года рождения действовал с некой группой лиц по предварительному сговору. Они угрожали военному физическим насилием и требовали передать им 1,5 миллиона рублей.
Напомним, ранее в Приморье 21-летний боец, потерявший на СВО руку, опубликовал видеообращение и рассказал о вымогательстве, после чего попытался свести счёты с жизнью. Его нашли в лесу без сознания и передали медикам. Вымогателем оказался ранее судимый 22-летний местный житель. Его задержали в Уссурийске. Полиция устанавливает и других фигурантов уголовного дела.
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