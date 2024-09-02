В Приморье поймали члена ОПГ, вымогавшего деньги у потерявшего руку ветерана СВО

Подозреваемого в вымогательстве денег у ветерана спецоперации, который от отчаяния хотел наложить на себя руки, задержали в Уссурийске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Следователем отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б. ч. 3 ст. 163 УК РФ (Вымогательство)», — написала Волк в своём телеграм-канале.

Ситуация взбудоражила общественность после того, как молодой боец, потерявший на СВО руку, опубликовал видеообращение. Как рассказала Волк, в полицию также поступило заявление об оказании содействия в розыске родственника, который сообщил о намерении свести счёты с жизнью. В итоге его нашли в лесном массиве в бессознательном состоянии и передали бригаде скорой помощи.

Преступника удалось поймать, им оказался ранее судимый местный житель 2002 года рождения. В отделе он написал чистосердечное признание. Сейчас решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Следователь ОМВД России по Уссурийску возбудил уголовное дело о вымогательстве. Ещё предстоит установить личности других вымогателей.