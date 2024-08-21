Суд в Дагестане арестовал сотрудника МВД после смерти участника СВО в отделе

Верховный суд Дагестана арестовал сотрудника патрульно-постовой службы, который до смерти запытал подозреваемого в отделе полиции. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных пунктами "а", "б", "в" части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий) и части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По данным следствия, в начале июля полицейский учинил пытки 48-летнему махачкалинцу, задержанному за нарушение общественного порядка. Сотрудник ППС избивал мужчину ногами и руками, бил его электрошокером, а в конце сдавил грудную клетку бедолаги коленями. В конечном итоге тот скончался от механической асфиксии. Как ранее сообщал председатель Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев, доставленным в отдел оказался участник СВО Ахмед Джабраилов.