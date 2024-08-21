В Москве на два месяца арестовали коуча Сидоропуло, обвиняемого в мошенничестве

Московский суд заключил под стражу на 2 месяца бизнес-тренера Андрея Сидоропуло, которому предъявлены обвинения в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Бизнес-тренера Андрея Сидоропуло вводят в зал суда. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

«Суд Москвы избрал меру пресечения бизнес-коучу, обвиняемому в мошенничестве. Постановлением Тверского районного суда города Москвы. Сидоропуло Андрею Евгеньевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 19 октября 2024 года», — говорится в публикации.

Следствие считает, что Сидоропуло состоял в организованной преступной группе, которая планировала нажиться на пользователях запрещённой в России социальной сети, предлагая им доступ к обучающему курсу за безналичный расчёт. Полученными деньгами злоумышленники пользовались как душа изволит, не исполнив обязательств перед клиентами. Фигуранту предъявлено обвинение в рамках части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Свою вину Сидоропуло частично признал.