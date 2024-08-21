Суд Москвы арестовал УЦТ ФСИН до 19 октября по делу о получении крупной взятки

Замоскворецкий суд столицы заключил обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России Алексея Тимченко под стражу до 19 октября 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Глава УЦТ ФСИН РФ Алексей Тимченко в зале суда. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

«Постановлением Замоскворецкого районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника УЦТ ФСИН России Тимченко Алексею Владимировичу на срок 2 месяца, то есть до 19 октября 2024 года. Тимченко обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ», — говорится в публикации.