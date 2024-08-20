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20 августа, 15:26

Начальник Управления цифровой трансформации ФСИН РФ задержан за крупную взятку

ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Назначена служебная проверка. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

"Сотрудниками ФСБ России совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России задержан начальник Управления цифровой трансформации ФСИН России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", — говорится в сообщении.

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Ранее по такой же статье осудили экс-сотрудников Федеральной службы безопасности Евгения Лобанова и Дениса Карманова. Их приговорили к девяти годам за взятки от пастора. Также каждого из бывших сотрудников оштрафовали почти на 40 миллионов рублей и лишили званий.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jonas Petrovas

Александра Мышляева
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