Начальник Управления цифровой трансформации ФСИН РФ задержан за крупную взятку
ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Назначена служебная проверка. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).
"Сотрудниками ФСБ России совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России задержан начальник Управления цифровой трансформации ФСИН России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", — говорится в сообщении.
Ранее по такой же статье осудили экс-сотрудников Федеральной службы безопасности Евгения Лобанова и Дениса Карманова. Их приговорили к девяти годам за взятки от пастора. Также каждого из бывших сотрудников оштрафовали почти на 40 миллионов рублей и лишили званий.
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