Начальник Управления цифровой трансформации ФСИН РФ задержан за крупную взятку

ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Назначена служебная проверка. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Ранее по такой же статье осудили экс-сотрудников Федеральной службы безопасности Евгения Лобанова и Дениса Карманова. Их приговорили к девяти годам за взятки от пастора. Также каждого из бывших сотрудников оштрафовали почти на 40 миллионов рублей и лишили званий.