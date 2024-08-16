Замглавы МЧС в Забайкалье задержали за взятку в 300 тысяч рублей

Замглавы МЧС в Забайкалье подполковник Савелий Столяров задержан, ему предъявили обвинение за взятку. Об этом сообщили в СУ СК России по Забайкальскому краю.

"СК России по Забайкальскому краю предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) заместителю начальника управления МЧС России по Забайкальскому краю Савелию Столярову", — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что в марте этого года он получил взятку в размере 300 тысяч рублей от некоего бизнесмена за согласование проектной документации по реконструкции муниципальной системы оповещения населения Читы. В ходе допроса Столяров вину полностью признал.

"По ходатайству следствия судом в отношении Столярова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, взят под стражу директор фирмы, которому предъявлено обвинение в даче взятки в крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ)", — добавили в пресс-службе. Расследование продолжается.