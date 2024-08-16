Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 августа, 14:37

Замглавы МЧС в Забайкалье задержали за взятку в 300 тысяч рублей

Замначальника МЧС по Забайкалью Савелия Столярова обвиняют во взяточничестве

Замглавы МЧС в Забайкалье подполковник Савелий Столяров задержан, ему предъявили обвинение за взятку. Об этом сообщили в СУ СК России по Забайкальскому краю.

"СК России по Забайкальскому краю предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) заместителю начальника управления МЧС России по Забайкальскому краю Савелию Столярову", — говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что в марте этого года он получил взятку в размере 300 тысяч рублей от некоего бизнесмена за согласование проектной документации по реконструкции муниципальной системы оповещения населения Читы. В ходе допроса Столяров вину полностью признал.

"По ходатайству следствия судом в отношении Столярова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, взят под стражу директор фирмы, которому предъявлено обвинение в даче взятки в крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ)", — добавили в пресс-службе. Расследование продолжается.

В Киеве задержали замминистра энергетики Украины Хейло за взятку в $500 тысяч
В Киеве задержали замминистра энергетики Украины Хейло за взятку в $500 тысяч

Ранее Life.ru сообщал, что экс-глава МЧС по Самарской области генерал-майор Олег Бойко признал вину в деле о взяточничестве. Он требовал с подчинённых делиться с ним полученными незаконным путём средствами. Вместе с Бойко были задержаны руководители "Витязя" Ян Гущин и Елена Тютюнник. По версии следствия, глава ГУ МЧС получил в общей сложности 25 миллионов рублей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

Александра Мышляева
  • Новости
  • МЧС России
  • Коррупция
  • Криминал
  • Происшествия
  • Забайкальский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров