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8 августа, 01:40

Экс-глава Самарского ГУ МЧС признался в получении взяток

Экс-глава МЧС по Самарской области Бойко признал вину в деле о взяточничестве

Экс-глава МЧС по Самарской области генерал-майор Олег Бойко. Обложка © Telegram / МЧС Самарской области

Экс-глава МЧС по Самарской области генерал-майор Олег Бойко. Обложка © Telegram / МЧС Самарской области

Экс-глава МЧС по Самарской области генерал-майор Олег Бойко признал вину в деле о взяточничестве. Об этом сообщает РИА "Новости".

По информации агентства, самарский чиновник признал вину в получении взяток и дал показания. Второй задержанный по данному делу — бизнесмен Ян Гущин — активно сотрудничает со следствием. Сообщается, что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

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Напомним, что глава МЧС по Самарской области генерал-майор Олег Бойко был задержан в декабре прошлого года, он требовал с подчинённых делиться с ним взятками. Вместе с Бойко были задержаны руководители "Витязя" Ян Гущин и Елена Тютюнник. По версии следствия, глава ГУ МЧС получил взяток на 25 миллионов рублей.

Оксана Попова
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