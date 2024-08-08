Экс-глава Самарского ГУ МЧС признался в получении взяток

Экс-глава МЧС по Самарской области генерал-майор Олег Бойко признал вину в деле о взяточничестве. Об этом сообщает РИА "Новости".

По информации агентства, самарский чиновник признал вину в получении взяток и дал показания. Второй задержанный по данному делу — бизнесмен Ян Гущин — активно сотрудничает со следствием. Сообщается, что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.