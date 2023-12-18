Депутат Хинштейн: Глава самарского ГУ МЧС получил взятки на 25 млн рублей

Депутат Госдумы Александр Хинштейн подтвердил задержание главы ГУ МЧС РФ по Самарской области Олега Бойко, который подозревается в получении взяток в крупном размере. Об этом парламентарий рассказал в своём телеграм-канале.

Задержание главы ГУ МЧС РФ по Самарской области Олега Бойко. Фото © t.me / Александр Хинштейн

"По версии следствия, долгое время он (Олег Бойко. — Прим. Лайфа) оказывал покровительство группе компаний "Витязь", занимавшихся пожарной безопасностью. За продвижение интересов "Витязя" генералу была выдана кредитная карта, с которой он регулярно снимал наличные через банкоматы. В общей сложности Бойко получил таким способом более 25 миллионов рублей", — написал Хинштейн.

По его словам, вместе с Бойко также были задержаны руководители "Витязя" Ян Гущин и Елена Тютюнник. У них были изъяты документы, которые подтверждают факт передачи взяток. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.