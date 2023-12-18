Депутат Хинштейн: Глава самарского ГУ МЧС получил взятки на 25 млн рублей
Глава МЧС РФ по Самарской области Олег Бойко. Обложка © Пресс-служба ведомства
Депутат Госдумы Александр Хинштейн подтвердил задержание главы ГУ МЧС РФ по Самарской области Олега Бойко, который подозревается в получении взяток в крупном размере. Об этом парламентарий рассказал в своём телеграм-канале.
Задержание главы ГУ МЧС РФ по Самарской области Олега Бойко. Фото © t.me / Александр Хинштейн
"По версии следствия, долгое время он (Олег Бойко. — Прим. Лайфа) оказывал покровительство группе компаний "Витязь", занимавшихся пожарной безопасностью. За продвижение интересов "Витязя" генералу была выдана кредитная карта, с которой он регулярно снимал наличные через банкоматы. В общей сложности Бойко получил таким способом более 25 миллионов рублей", — написал Хинштейн.
По его словам, вместе с Бойко также были задержаны руководители "Витязя" Ян Гущин и Елена Тютюнник. У них были изъяты документы, которые подтверждают факт передачи взяток. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.
По информации Хинштейна, глава ГУ МЧС РФ по Самарской области планировал увольняться из управления и переходить на работу в региональное правительство.
Как ранее писал Лайф, на днях мэра города Троицка Челябинской области Александра Виноградова задержали по подозрению во взяточничестве. А в Подмосковье задержали сразу 11 человек, подозреваемых в получении взяток. Некоторые из них являются сотрудниками Министерства социального развития Московской области, а также Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.