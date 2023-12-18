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18 декабря, 10:51

Депутат Хинштейн: Глава самарского ГУ МЧС получил взятки на 25 млн рублей

<p>Глава МЧС РФ по Самарской области Олег Бойко. Обложка © Пресс-служба ведомства</p>

Глава МЧС РФ по Самарской области Олег Бойко. Обложка © Пресс-служба ведомства

Депутат Госдумы Александр Хинштейн подтвердил задержание главы ГУ МЧС РФ по Самарской области Олега Бойко, который подозревается в получении взяток в крупном размере. Об этом парламентарий рассказал в своём телеграм-канале.

Задержание главы ГУ МЧС РФ по Самарской области Олега Бойко. Фото © t.me / Александр Хинштейн

Задержание главы ГУ МЧС РФ по Самарской области Олега Бойко. Фото © t.me / Александр Хинштейн

"По версии следствия, долгое время он (Олег Бойко. — Прим. Лайфа) оказывал покровительство группе компаний "Витязь", занимавшихся пожарной безопасностью. За продвижение интересов "Витязя" генералу была выдана кредитная карта, с которой он регулярно снимал наличные через банкоматы. В общей сложности Бойко получил таким способом более 25 миллионов рублей", — написал Хинштейн.

По его словам, вместе с Бойко также были задержаны руководители "Витязя" Ян Гущин и Елена Тютюнник. У них были изъяты документы, которые подтверждают факт передачи взяток. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

По информации Хинштейна, глава ГУ МЧС РФ по Самарской области планировал увольняться из управления и переходить на работу в региональное правительство.

На Кубани задержали начальника местного управления МЧС

На Кубани задержали начальника местного управления МЧС

Как ранее писал Лайф, на днях мэра города Троицка Челябинской области Александра Виноградова задержали по подозрению во взяточничестве. А в Подмосковье задержали сразу 11 человек, подозреваемых в получении взяток. Некоторые из них являются сотрудниками Министерства социального развития Московской области, а также Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Ян Поланин
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