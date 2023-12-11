В Подмосковье задержали сотрудников Минсоцразвития по делу о взятках

В Подмосковье задержали 11 человек, подозреваемых в получении взяток. Некоторые из них являются сотрудниками Министерства социального развития Московской области, а также Министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Задержание подозреваемых в деле о взятках в Подмосковье. Видео © t.me / ГСУ СК России по Московской области

"Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержаны 11 человек, двое из которых — консультанты отдела при Министерстве социального развития Московской области и один консультант отдела при Министерстве инвестиций и промышленности Московской области. В зависимости от роли и степени участия они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы, а также в посредничестве в даче взяток", — сообщили в ведомстве.

Следователи установили, что подозреваемые получали деньги через посредников в период с 2019 по 2023 год. Взамен они оформляли бизнесменам квоты для привлечения иностранных граждан на работу без проведения необходимых проверок. Отмечается, что за одну квоту предприниматели платили задержанным до 12 тысяч рублей, тогда как за раз оформлялось от 100 до 350 квот.

В настоящее время все подозреваемые дали признательные показания. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело расследуется.