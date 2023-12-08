Суд в Москве арестовал замглавы Фрязина по делу о взятке
Тверской суд арестовал замглавы Фрязина Дмитрия Медведева по делу о взятке
Замглавы подмосковного городского округа Фрязино Дмитрий Медведев. Обложка © t.me / Московские суды общей юрисдикции
Тверской суд заключил под стражу замглавы подмосковного городского округа Фрязино Дмитрия Медведева по делу о получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.
Замглавы подмосковного городского округа Фрязино Дмитрий Медведев отправлен под стражу. Обложка © t.me / Московские суды общей юрисдикции
"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя главы администрации г.о. Фрязино Московской области Медведева Дмитрия Александровича", — заявили в пресс-службе ведомства.
Медведев пробудет под стражей до 6 февраля будущего года. Он сможет обжаловать решение в апелляционной инстанции. Детали уголовного дела следствие пока не разглашает.
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