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8 декабря, 19:09

Суд в Москве арестовал замглавы Фрязина по делу о взятке

Тверской суд арестовал замглавы Фрязина Дмитрия Медведева по делу о взятке

<p>Замглавы подмосковного городского округа Фрязино Дмитрий Медведев. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/moscowcourts/2054" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Московские суды общей юрисдикции</a></p>

Замглавы подмосковного городского округа Фрязино Дмитрий Медведев. Обложка © t.me / Московские суды общей юрисдикции

Тверской суд заключил под стражу замглавы подмосковного городского округа Фрязино Дмитрия Медведева по делу о получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.

Замглавы подмосковного городского округа Фрязино Дмитрий Медведев отправлен под стражу. Обложка © t.me / Московские суды общей юрисдикции

"Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя главы администрации г.о. Фрязино Московской области Медведева Дмитрия Александровича", — заявили в пресс-службе ведомства.

Медведев пробудет под стражей до 6 февраля будущего года. Он сможет обжаловать решение в апелляционной инстанции. Детали уголовного дела следствие пока не разглашает.

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Анатолий Симоненко
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