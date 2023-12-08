По делу экс-замминистра культуры РФ Яриловой арестовали имущество почти на 40 млн рублей

Напомним, Ольгу Ярилову задержали в апреле этого года. По данным следствия, она включила Музей мороженого в Москве в программу "Пушкинской карты", хотя знала об отсутствии на то оснований. В результате организация продала билеты на сумму более 125 миллионов рублей, компенсированных участникам за счёт бюджетных средств. Решением Басманного районного суда столицы Ярилова была арестована.