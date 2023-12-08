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8 декабря, 08:01

По делу экс-замминистра культуры РФ Яриловой арестовали имущество почти на 40 млн рублей

Бастрыкин: По делу экс-замминистра культуры арестовали имущество на 39 миллионов

<p>Ольга Ярилова. Обложка © Владимир Гердо / ТАСС</p>

Ольга Ярилова. Обложка © Владимир Гердо / ТАСС

По делу бывшего заместителя министра культуры России Ольги Яриловой арестовано имущество на 39 миллионов рублей, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он напомнил, что действия экс-чиновницы нанесли ущерб бюджету нашей страны.

"В результате действий Яриловой бюджету Российской Федерации причинён имущественный вред. Следствием приняты обеспечительные меры, на имущество обвиняемой стоимостью 39 млн рублей наложен арест", — сказал глава ведомства в интервью ТАСС.

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Напомним, Ольгу Ярилову задержали в апреле этого года. По данным следствия, она включила Музей мороженого в Москве в программу "Пушкинской карты", хотя знала об отсутствии на то оснований. В результате организация продала билеты на сумму более 125 миллионов рублей, компенсированных участникам за счёт бюджетных средств. Решением Басманного районного суда столицы Ярилова была арестована.

Матвей Константинов
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