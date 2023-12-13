В Челябинской области спустя два года вновь задержали мэра Троицка

Правоохранители нагрянули к градоначальнику сегодня утром. Сейчас в Администрации Троицка проходят оперативно-следственные действия. Пока сумма взятки, которую, предположительно, получил Виноградов, не разглашается, как и другие подробности дела.

Примечательно, что это уже не первые проблемы с законом у Александра Виноградова. Два года назад, в 2021-м, против него возбуждали уголовное дело о превышении полномочий. Мэра подозревали в передаче оборудования, принадлежащего теплоснабжающей организации, другой фирме. Виноградова даже помещали под арест, но вину его на суде доказать не смогли. После этого градоначальник подавал в суд на Минфин и требовал компенсации за незаконное уголовное преследование в размере десяти миллионов рублей.