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13 декабря, 06:30

В Челябинской области спустя два года вновь задержали мэра Троицка

Мэр Троицка Александр Виноградов задержан по подозрению в получении взятки

<p>Мэр Троицка Александр Виноградов. Обложка © <a href="https://region-uu.ru/news/5280-aleksandr-vinogradov-industrialnaya-revolyuciya-v-troicke-vozmozhna.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">region-uu.ru</a></p>

Мэр Троицка Александр Виноградов. Обложка © region-uu.ru

Мэра города Троицка Челябинской области Александра Виноградова задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Правоохранители нагрянули к градоначальнику сегодня утром. Сейчас в Администрации Троицка проходят оперативно-следственные действия. Пока сумма взятки, которую, предположительно, получил Виноградов, не разглашается, как и другие подробности дела.

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Примечательно, что это уже не первые проблемы с законом у Александра Виноградова. Два года назад, в 2021-м, против него возбуждали уголовное дело о превышении полномочий. Мэра подозревали в передаче оборудования, принадлежащего теплоснабжающей организации, другой фирме. Виноградова даже помещали под арест, но вину его на суде доказать не смогли. После этого градоначальник подавал в суд на Минфин и требовал компенсации за незаконное уголовное преследование в размере десяти миллионов рублей.

Максим Плетнёв
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