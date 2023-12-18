Глава МЧС по Самарской области требовал с подчинённых делиться с ним взятками, он задержан Задержан глава МЧС по Самарской области генерал-майор Олег Бойко 18 декабря, 08:31 Глава МЧС по Самарской области Олег Бойко. Фото © Пресс-служба ведомства

Задержан глава МЧС по Самарской области генерал-майор Олег Бойко. По данным SHOT, у него на работе и дома идут обыски.

По предварительным данным, высокопоставленного эмчеэсовца подозревают в том, что он требовал с подчинённых делиться с ним взятками. Ожидается, что Бойко этапируют из Самары в Москву.

Олег Бойко занимает свою должность с 2014 года. До этого он занимал должность первого замначальника Главного управления МЧС РФ по Самарской области.

Авторы Алексей Берковиц