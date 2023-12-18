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Глава МЧС по Самарской области требовал с подчинённых делиться с ним взятками, он задержан

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Глава МЧС по Самарской области требовал с подчинённых делиться с ним взятками, он задержан

Задержан глава МЧС по Самарской области генерал-майор Олег Бойко

18 декабря, 08:31
<p>Глава МЧС по Самарской области Олег Бойко. Фото © Пресс-служба ведомства</p>

Глава МЧС по Самарской области Олег Бойко. Фото © Пресс-служба ведомства

Задержан глава МЧС по Самарской области генерал-майор Олег Бойко. По данным SHOT, у него на работе и дома идут обыски.

По предварительным данным, высокопоставленного эмчеэсовца подозревают в том, что он требовал с подчинённых делиться с ним взятками. Ожидается, что Бойко этапируют из Самары в Москву.

Олег Бойко занимает свою должность с 2014 года. До этого он занимал должность первого замначальника Главного управления МЧС РФ по Самарской области.

На Кубани задержали начальника местного управления МЧС

На Кубани задержали начальника местного управления МЧС

Напомним, что на днях мэра города Троицка Челябинской области Александра Виноградова задержали по подозрению во взяточничестве. А в Подмосковье задержали сразу 11 человек, подозреваемых в получении взяток. Некоторые из них являются сотрудниками Министерства социального развития Московской области, а также Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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