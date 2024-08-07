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Регион
7 августа, 10:58

Суд оставил в силе арест экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова до 23 сентября

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Мосгорсуд признал законным продление до 23 сентября срока содержания под стражей бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, которого обвиняют в получении крупной взятки.

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменений, жалобу защиты — без удовлетворения", — заявили в суде.

Кроме того, такое же решение принято в отношении второго фигуранта дела — Сергею Бородину. Суд огласил только результаты заседаний, подробности по делу не оглашались.

Следствие и суд получили показания свидетелей по делу Тимура Иванова
Следствие и суд получили показания свидетелей по делу Тимура Иванова

Напомним, что Тимура Иванова задержали 24 апреля прямо на работе. Его подозревают в получении крупной взятки. Активы и имущество экс-чиновника арестовали, а его самого заключили под стражу. В СИЗО также попал совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин, чья компания отвечала стройку в Мариуполе. По данным журналистов, объём взятки составлял почти 1,2 миллиарда рублей.

Александра Мышляева
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