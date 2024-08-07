Суд оставил в силе арест экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова до 23 сентября

Мосгорсуд признал законным продление до 23 сентября срока содержания под стражей бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова, которого обвиняют в получении крупной взятки.

"Постановление суда первой инстанции оставить без изменений, жалобу защиты — без удовлетворения", — заявили в суде.

Кроме того, такое же решение принято в отношении второго фигуранта дела — Сергею Бородину. Суд огласил только результаты заседаний, подробности по делу не оглашались.