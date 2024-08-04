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4 августа, 05:47

Следствие и суд получили показания свидетелей по делу Тимура Иванова

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов. Фото © ТАСС / EPA / YURI KOCHETKOV

Следствию и суду передали показания свидетелей по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова и предпринимателя Сергея Бородина о получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на официальные судебные документы.

Согласно этим данным, свидетели подтвердили причастность Иванова и Бородина, который является близким другом экс-замминистра, к коррупции.

То же самое говорится в судебных документах, касающихся соучредителя ООО "ОлимпСитиСтрой" Александра Фомина.

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Напомним, что Тимур Иванов был задержан 24 апреля прямо на рабочем месте. Бывший замминистра обороны подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Сейчас его активы и имущество арестованы, а сам он находится под стражей. В СИЗО также попал совладелец ООО "Олимпситистрой" Александр Фомин, чья компания отвечала за проведение строительных работ в Мариуполе. По данным СМИ, объём той самой баснословной взятки, из-за которой у Иванова начались проблемы, составлял почти 1,2 миллиарда рублей.

Владимир Озеров
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