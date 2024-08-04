Следствие и суд получили показания свидетелей по делу Тимура Иванова

Следствию и суду передали показания свидетелей по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова и предпринимателя Сергея Бородина о получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на официальные судебные документы.