Задержанным за получение взяток от пастора полковникам ФСБ вынесли приговор
"Ъ": Двух полковников ФСБ приговорили к девяти годам за взятки от пастора
Гарнизонный военный суд Москвы вынес приговор экс-сотрудникам Федеральной службы безопасности Евгению Лобанову и Денису Карманову. Некогда полковники признаны виновными по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщил "Коммерсант".
Фигурантов уголовного дела приговорили к девяти годам колонии строгого режима, запретив им занимать высокие должности на государственной службе после освобождения. Также каждого из бывших сотрудников оштрафовали почти на 40 миллионов рублей и лишили званий. Вдобавок Карманова обвинили ещё и в незаконном обороте оружия и патронов к нему.
Напомним, что в 2023 году Лобанов и Карманов, пользуясь служебным положением, получили крупную взятку от настоятеля католического храма Святого Людовика на Малой Лубянке в Москве. Некогда офицеры обещали священнику поддержку в арбитражном суде, оценив свои услуги в 20 миллионов. Вину бывшие сотрудники ФСБ признали.
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