Задержанным за получение взяток от пастора полковникам ФСБ вынесли приговор

Фигурантов уголовного дела приговорили к девяти годам колонии строгого режима, запретив им занимать высокие должности на государственной службе после освобождения. Также каждого из бывших сотрудников оштрафовали почти на 40 миллионов рублей и лишили званий. Вдобавок Карманова обвинили ещё и в незаконном обороте оружия и патронов к нему.