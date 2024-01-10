Два арестованных офицера ФСБ РФ признали вину по делу о взятке от настоятеля храма в Москве
ТАСС: Два полковника ФСБ признали вину по делу о взятке в 20 миллионов рублей
Арестованные полковники ФСБ России Евгений Лобанов и Денис Карманов признали вину по делу о взятке от настоятеля католического храма Святого Людовика на Малой Лубянке в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного производства. Им предъявили обвинения по статье "Получение взятки в особо крупном размере".
"[Лобанов и Карманов] вину полностью признали, но не согласились с квалификацией вменяемой им статьи УК РФ. Настаивают, что их действия стоит квалифицировать как мошенничество (ст. 159 УК РФ)", — говорится в документе.
По версии следствия, с марта по октябрь 2023 года полковники Второй службы ФСБ получили от священнослужителя почти 20 миллионов рублей, пообещав обеспечить принятие решения в его пользу в арбитражном суде. Часть полученных средств нашли при обыске. По мнению защиты обвиняемых, они не могли повлиять на суд, поэтому преступление стоит квалифицировать как мошенничество.
Ранее троих офицеров Управления "М" ФСБ обвинили в получении взяток на сумму более чем пять миллиардов рублей. Против одного из них также возбудили дело по статье "Организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения".
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ