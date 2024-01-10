Два арестованных офицера ФСБ РФ признали вину по делу о взятке от настоятеля храма в Москве

Арестованные полковники ФСБ России Евгений Лобанов и Денис Карманов признали вину по делу о взятке от настоятеля католического храма Святого Людовика на Малой Лубянке в Москве, пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного производства. Им предъявили обвинения по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

"[Лобанов и Карманов] вину полностью признали, но не согласились с квалификацией вменяемой им статьи УК РФ. Настаивают, что их действия стоит квалифицировать как мошенничество (ст. 159 УК РФ)", — говорится в документе.

По версии следствия, с марта по октябрь 2023 года полковники Второй службы ФСБ получили от священнослужителя почти 20 миллионов рублей, пообещав обеспечить принятие решения в его пользу в арбитражном суде. Часть полученных средств нашли при обыске. По мнению защиты обвиняемых, они не могли повлиять на суд, поэтому преступление стоит квалифицировать как мошенничество.