Глава самарского ГУ МЧС, заработавший на взятках 25 млн, встретит Новый год в СИЗО
Главу МЧС по Самарской области Олега Бойко отправили в СИЗО на 2 месяца
Главу МЧС по Самарской области генерал-майора Олега Бойко, который требовал от подчинённых делиться с ним взятками, отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение вынес Басманный суд Москвы. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.
Обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере генерал-майор Олег Бойко. Видео © t.me / SHOT
"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бойко в виде содержания под стражей", — огласил постановление о мере пресечения судья.
Ранее Лайф сообщал, что Олег Бойко был задержан в Самаре. По предварительным данным, высокопоставленный эмчеэсовец требовал от подчинённых делиться с ним взятками. Вместе с Бойко были задержаны руководители "Витязя" Ян Гущин и Елена Тютюнник. По версии следствия, глава ГУ МЧС получил взяток на 25 миллионов рублей.
t.me / SHOT