Глава самарского ГУ МЧС, заработавший на взятках 25 млн, встретит Новый год в СИЗО

Главу МЧС по Самарской области генерал-майора Олега Бойко, который требовал от подчинённых делиться с ним взятками, отправили в СИЗО на два месяца. Такое решение вынес Басманный суд Москвы. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере генерал-майор Олег Бойко. Видео © t.me / SHOT

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бойко в виде содержания под стражей", — огласил постановление о мере пресечения судья.