Троих офицеров ФСБ обвинили в получении взяток на сумму 5 млрд рублей, пишут СМИ

Троих офицеров управления "М" ФСБ РФ обвиняют в получении взяток на сумму более пяти миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Главное следственное управление СК РФ расследует дело в отношении трёх сотрудников управления "М" ФСБ: Алексея Царёва, Сергея Манышкина и Александра Ушакова. Они обвиняются в серии преступлений, в том числе в покушении на получение взяток на общую сумму свыше 5 млрд рублей", — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что Ушакову также предъявили обвинение по части 3 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения).

По словам источника, Манышкин и Царёв пошли на сделку со следствием, дали показания в отношении своих соучастников и сейчас находятся под домашним арестом, а Ушаков взят под стражу. Полученную агентством информацию о мере пресечения для Царёва и Манышкина подтвердили в 235-м гарнизонном военном суде, но другие подробности дела раскрывать там не стали.

Управление "М" ФСБ было основано в 1999–2000 годах. Оно специализируется на обеспечении контрразведывательных действий и борьбе с коррупцией в Верховном суде, Генпрокуратуре, МВД, Минюсте, МЧС, СК и прочих силовых структурах.