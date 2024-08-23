Бастрыкин поручил возбудить дело после обмана участника СВО на Ставрополье
Глава СКР Бастрыкин поручил завести дело против таксиста за обман участника СВО
Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении таксиста, который обманул участника спецоперации (СВО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Игорю Николаевичу Иванову принять от пострадавшего заявление, возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении.
Ситуация находится на контроле центрального аппарата СК.
Причиной для поручения послужили сообщения в СМИ о том, что жертвой мошенничества стал участник СВО из Ставрополя. В апреле таксист воспользовался телефоном военнослужащего и оформил на него крупный кредит. Часть денег злоумышленник перевёл на свой банковский счёт, однако до сир пор его никто не привлёк к ответственности.
Ранее сообщалось, что в Москве возбудили дело против таксиста, который высадил участников СВО. Кроме того, глава Бастрыкин запросил доклад о расследовании инцидента.
Сайт СК России