Бастрыкин поручил возбудить дело после обмана участника СВО на Ставрополье

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении таксиста, который обманул участника спецоперации (СВО). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ставропольскому краю Игорю Николаевичу Иванову принять от пострадавшего заявление, возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении.

Ситуация находится на контроле центрального аппарата СК.

Причиной для поручения послужили сообщения в СМИ о том, что жертвой мошенничества стал участник СВО из Ставрополя. В апреле таксист воспользовался телефоном военнослужащего и оформил на него крупный кредит. Часть денег злоумышленник перевёл на свой банковский счёт, однако до сир пор его никто не привлёк к ответственности.