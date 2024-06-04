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Регион
4 июня, 10:11

В Москве возбудили дело против таксиста, который высадил участников СВО

В Москве возбудили уголовное дело после того, как водитель такси высадил из автомобиля участников спецоперации. Кроме того, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании.

Реакция СК последовала на сообщения в соцсетях, где утверждается, что в Москве таксист негативно высказывался о россиянах и высадил из автомобиля пассажиров – участников СВО. Заведено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти, вражды и унижении человеческого достоинства.

Рэпер Noize MC* может стать фигурантом уголовного дела
Рэпер Noize MC* может стать фигурантом уголовного дела

А ранее Life.ru рассказывал, что Следственный комитет РФ приступил к доследственной проверке основателя группы "Машина времени" Андрея Макаревича*. Поводом послужила беседа артиста по телефону с пранкерами Вованом и Лексусом.

* Находится в перечне иностранных агентов Минюста РФ.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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