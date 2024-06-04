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Регион
4 июня, 05:25
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СК заинтересовался Макаревичем* после разговора с "Зеленским" и слов о концерте в Киеве

СК проводит доследственную проверку Макаревича* после его разговора с пранкерами

Российский музыкант Андрей Макаревич*. Обложка © VK / Андрей Макаревич*

Российский музыкант Андрей Макаревич*. Обложка © VK / Андрей Макаревич*

Следственный комитет РФ приступил к доследственной проверке основателя группы "Машина времени" Андрея Макаревича*. Как рассказали журналистам сотрудники правоохранительных органов, поводом послужила беседа артиста по телефону с пранкерами Вованом и Лексусом.

"В настоящее время в отношении Макаревича* ведётся доследственная проверка на предмет наличия в его словах признаков ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)", цитирует собеседника ТАСС.

Сотрудник силовых структур сообщил: к проверке приступили после того, как Макаревич* пообщался по телефону с пранкером, который выдавал себя за Владимира Зеленского. Артист в разговоре утверждал, что поддерживает Украину в конфликте с Россией, и выражал осуждение спецоперации. Запись беседы опубликовали в Сети. Исполнительный директор общественного движения "Ветераны России" Вадим Мироненко, который и направил в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру заявление с просьбой проверки слов артиста на наличие признаков преступления, поделился сведениями о том, что доследственную проверку в отношении музыканта уже начали, но по ней пока не принято решение.

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Напомним, что речь идёт о разговоре Макаревича* с пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему, представившись Зеленским. В разговоре с ними артист заявил, что хотел бы приехать на Украину после её победы в противостоянии с Российской Федерацией и дать "бешеный" триумфальный концерт в честь Незалежной. Именно после этих высказываний российский общественник призвал СК и Генпрокуратуру проверить певца на экстремизм. Сам же Макаревич попытался оправдаться за сказанное, заявив, что имел в виду нечто другое, а его слова приводятся вне верного контекста.

* Находится в перечне иностранных агентов Минюста РФ.

Юрий Лысенко
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