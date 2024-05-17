Макаревич* поднял цену на концерты в Израиле и согласился петь "запретные" хиты 17 мая, 07:24 Андрей Макаревич*. Обложка © Telegram / Андрей Макаревич

Певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* увеличил стоимость своих концертов после переезда в Израиль до 35 тысяч евро, при этом теперь он соглашается исполнять хиты, которые ранее перестал петь "по политическим мотивам". Об этом сообщает Mash.

В России Макаревич* брал за концерты на пять тысяч евро меньше, но жизнь за границей больно ударила по его кошельку, поэтому музыкант пытается всеми силами залатать финансовую дыру. Сейчас он вновь включил в репертуар такие песни, как "Поворот" и "Перекрёсток". Первый хит он не исполнял в Израиле, так как текст плохо укладывался в еврейские мотивы, а вторая композиция была давно написана под впечатлением от Дамаска, который теперь ненавистен Макаревичу* из-за дружбы Сирии с Москвой.

Возвращение к прежнему репертуару, по словам окружения музыканта, связано с тем, что "Машина времени" начала терять поклонников, ведь новые песни явно уступают "политически ангажированным" из российского прошлого группы. Также сейчас Макаревич* включил в райдер оплату перелёта для себя и директора, VIP-эскорт из аэропорта, пятизвёздочную гостиницу, гримёрку, стол с фруктами, газировкой, соленьями, чаем, хлебом, горьким шоколадом, 18-летним виски Chivas Regal и бутылкой красного сухого вина Primitivo. Также Макаревичу* требуются услуги врача-фониатра, охрана и обслуживающий персонал.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Авторы Татьяна Миссуми