"Спускается на дно": Стало известно, сколько Макаревич* получает за один концерт за границей
Продюсер Дворцов: Макаревич* получает до 400 тысяч рублей за концерт за границей
Заработок лидера рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича*, который уехал из России после начала специальной военной операции (СВО), стал меньше. Сейчас за выступление за границей артист может получить максимум 400 тысяч рублей, уверен музыкальный продюсер Сергей Дворцов.
"Он постепенно спускается на дно. Если он думает, что там, где он сейчас находится, у него будет популярность, большие деньги, то это не так. В ближайшие полгода-год его карьера закончится", — отметил эксперт в беседе с порталом "Страсти".
По мнению Дворцова, 70-летний лидер "Машины времени" столкнётся с той же участью, что и скандально известный актёр Алексей Панин* и другие иноагенты, проживающие за рубежом. В России у музыканта были неплохие гонорары, но за границей всё гораздо хуже, подчеркнул продюсер.
Как сообщал Life.ru, основатель группы "Машина времени" музыкант Андрей Макаревич* попал в перечень иноагентов 2 сентября 2022 года. Тогда он счёл свой новый статус поводом для шуток и сообщил, что "принимает поздравления". В августе 2023-го суд штрафовал Макаревича* из-за отсутствия маркировки иноагента. После этого музыкант закрыл ИП и продал всю недвижимость в России. А недавно в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом рок-певец изъявил желание приехать на Украину и дать "бешеный победный концерт". После этого его призвали проверить на экстремизм.
* Внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.
ТАСС / Сергей Карпухин