"Спускается на дно": Стало известно, сколько Макаревич* получает за один концерт за границей

Заработок лидера рок-группы "Машина времени" Андрея Макаревича*, который уехал из России после начала специальной военной операции (СВО), стал меньше. Сейчас за выступление за границей артист может получить максимум 400 тысяч рублей, уверен музыкальный продюсер Сергей Дворцов.

"Он постепенно спускается на дно. Если он думает, что там, где он сейчас находится, у него будет популярность, большие деньги, то это не так. В ближайшие полгода-год его карьера закончится", — отметил эксперт в беседе с порталом "Страсти".

По мнению Дворцова, 70-летний лидер "Машины времени" столкнётся с той же участью, что и скандально известный актёр Алексей Панин* и другие иноагенты, проживающие за рубежом. В России у музыканта были неплохие гонорары, но за границей всё гораздо хуже, подчеркнул продюсер.