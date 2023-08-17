Суд оштрафовал Макаревича* из-за отсутствия маркировки иноагента
Симоновский суд Москвы на 35 тысяч рублей оштрафовал музыканта Андрея Макаревича* за отсутствие маркировки о статусе иноагента в своих публикациях.
При этом Макаревичу* мог грозить штраф и побольше — в 50 тысяч.
Напомним, основатель группы "Машина времени" музыкант Андрей Макаревич* попал в перечень иноагентов 2 сентября 2022 года. Тогда он счёл свой новый статус поводом для шуток и заявил, что "принимает поздравления".
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.
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