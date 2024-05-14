В отношении Макаревича* могут возбудить уголовное дело

"На сегодняшний день Макаревичу грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах". Данный вопрос рассматривается. В случае возбуждения уголовного дела Макаревич может быть лишён свободы на срок до двух лет", — сообщил агентству источник.

Музыканта также проверят на экстремизм после общения с пранкерами, позвонившими ему от имени Владимира Зеленского. Речь идёт об интервью певца с Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). В частности, в беседе с ними музыкант изъявил желание приехать на Украину и дать "бешеный победный концерт", но при одном условии. Кроме того, основатель "Машины времени" сообщил о поддержке ВСУ и попытался оправдать националиста Степана Бандеру.