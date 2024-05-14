В отношении Макаревича* могут возбудить уголовное дело
ТАСС: На Макаревича* могут завести дело за нарушение правил деятельности иноагента
Основатель группы "Машина времени" Андрей Макаревич*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / makarevich_andrey_official
Основателю группы "Машина времени" Андрею Макаревичу* грозит уголовное дело. По информации ТАСС, причиной его возбуждения может послужить пренебрежение певцом правил деятельности иноагента.
"На сегодняшний день Макаревичу грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах". Данный вопрос рассматривается. В случае возбуждения уголовного дела Макаревич может быть лишён свободы на срок до двух лет", — сообщил агентству источник.
Музыканта также проверят на экстремизм после общения с пранкерами, позвонившими ему от имени Владимира Зеленского. Речь идёт об интервью певца с Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым). В частности, в беседе с ними музыкант изъявил желание приехать на Украину и дать "бешеный победный концерт", но при одном условии. Кроме того, основатель "Машины времени" сообщил о поддержке ВСУ и попытался оправдать националиста Степана Бандеру.
Напомним, основатель группы "Машина времени" музыкант Андрей Макаревич* попал в перечень иноагентов 2 сентября 2022 года. Тогда он счёл свой новый статус поводом для шуток и заявил, что "принимает поздравления". В августе прошлого года суд уже штрафовал Макаревича* из-за отсутствия маркировки иноагента. Также музыкант закрыл ИП и продал всю недвижимость в России.
* Внесён Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.