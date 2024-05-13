Макаревича* уличили в попытке стать "гением в изгнании" из-за одной фразы
Журналист Бабицкий: Макаревич* придумал план, чтобы стать "гением в изгнании"
Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич* придумал план, чтобы стать "гением в изгнании". Об этом заявил обозреватель "Царьграда" Александр Бабицкий, комментируя разговор беглого артиста с пранкерами Вованом и Лексусом.
Журналист обратил внимание на то, что Макаревич* стал повторять одну и ту же фразу, независимо от собеседника. Музыкант, по мнению Бабицкого, перешёл на стандартные высказывания, которые "не утруждается менять". В частности, во время эскалации конфликта между Израилем и Палестиной осенью 2023 года лидер "Машины времени" поддерживал своих новых соотечественников точно так же, как сегодня ратует за Украину.
"И в Израиле он считает дни до победы, и в отношении Украины занимается тем же. Удобно ведь: один раз заучил шаблон — и потом с умным видом "гения в изгнании" повторяешь", — подчеркнул Бабицкий.
Как ранее писал Life.ru, Макаревич* в разговоре с Вованом и Лексусом признался, что "считает дни до победы ВСУ". Также он заявил, что хочет выступить в Киеве "в первый же день" после завершения конфликта. Пранкеры, беседовавшие с иноагентом от имени Владимира Зеленского, обратили внимание, что музыкант даже попытался оправдать Степана Бандеру.
* Внесён Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иноагента.
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