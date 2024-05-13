Не спасёт сама Пугачёва: Предателю-Макаревичу* не нашлось места даже на зарубежной сцене

Музыканта Андрея Макаревича*, который в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом пожелал Украине победы над Россией, ждёт на родине бесславное забвение. В этом уверен продюсер и шоумен Сергей Дворцов. По его словам, лидера группы "Машина времени" не спасёт от краха даже Алла Пугачёва, под чьим протекторатом он давал концерты в последние годы.

"Несмотря на то что он дружит с Аллой Борисовной Пугачёвой, она его не спасёт даже там. У них как некий шабаш, они собираются, ходят друг к другу на юбилеи, на концерты, на капустники, которые устраивают, чтобы потешить своё самолюбие", — рассуждает собеседник портала "Страсти".

"Нести такие вещи может только конченый человек. Просто это в его голове что-то происходит, какие-то тараканы устроили бега", — заключил он.

Ранее российские пранкеры развели Андрея Макаревича* от имени Владимира Зеленского. Ничего не подозревающий певец-иноагент пожелал Украине победы, собрался туда с "бешеным концертом" и заявил, что считает своим домом Израиль.