Ставший жертвой вымогателей ветеран СВО вышел из комы после попытки суицида Следствие допускает, что приморская ОПГ вымогала деньги и у других бойцов СВО 3 сентября, 09:15 23826 23826 Никита Носов. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

В Приморском крае следователи продолжают работу по делу о вымогательстве денег у 21-летнего бойца СВО Никиты Носова, лишившегося руки на фронте. Предположительно, к преступлению причастна целая банда, которая с 2022 года терроризирует в регионе ветеранов боевых действий, вымогая у них деньги. Об этом пишет РИА «Новости».

Никита Носов. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«По ранению я получил положенные три миллиона рублей. Затем местные цыгане, прикрываясь знакомством с судьёй, потребовали с меня деньги. Я отдал около 250 тысяч. Потом некий Рауф Хубалиев пообещал помочь вернуть эти средства. В итоге взял с меня ещё 150 тысяч, но ничего не сделал», — поделился военнослужащий, который не мог сдержать эмоций.

Носов не уточняет, как именно и за что у него вымогали деньги, но он рассказал в своём ужасающем видеообращении, разошедшемся в Сети, что дело у бандитов «поставлено на поток». Носов утверждает, что местное МВД бездействует и просит Генпрокуратуру разобраться в ситуации.

Носов пытался от безысходности покончить с собой, но его спасли. Сейчас мужчина вышел из комы, его уже отключили от ИВЛ, но пока в палату не пускают родных. Местный общественник Иван уточнил, что деньги с бойца требовали старые знакомые, причастные к криминалу, Носов якобы то ли занимал у них какую-то сумму, то ли сам давал долг и потом просил вернуть.

Сейчас, по словам общественника, полиция ждёт, когда врачи разрешат взять показания у Носова. Кроме того, на Дальнем востоке проверят причастность преступной банды, вымогавшей деньги у солдата, и к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, в Приморье 21-летний боец, потерявший на СВО руку, опубликовал видеообращение и рассказал о вымогательстве, после чего он попытался свести счёты с жизнью. Мужчину нашли в лесу в бессознательном состоянии и передали бригаде скорой помощи. Преступником оказался ранее судимый 22-летний местный житель. Его задержали в Уссурийске. Заведено дело о вымогательстве. Полиция устанавливает и других фигурантов.

Авторы Татьяна Миссуми