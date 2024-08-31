Ветеран СВО из Дагестана женился на девушке, ухаживавшей за ним в госпитале

Участник специальной военной операции (СВО) из Дагестана женился на девушке, которая ухаживала за ним в госпитале. Об этом рассказала пресс-служба регионального фонда «Защитники Отечества».

Боец Азамат Мамаев попал в госпиталь после того, как потерял ногу в ходе выполнения задачи на СВО. В медучреждении он познакомился с волонтёром Дарьей и через полгода он понял, что девушка — его судьба. Предложение руки и сердца военный сделал в марте этого года на концерте певца Shaman. И вот, спустя несколько месяцев, молодые связали себя узами брака.