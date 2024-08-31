Ветеран СВО из Дагестана женился на девушке, ухаживавшей за ним в госпитале
Участник СВО из Дагестана Азамат Мамаев женился на волонтёре Дарье, которая ухаживала за ним в госпитале. Обложка © Telegram / Защитники Отечества I Республика Дагестан
Участник специальной военной операции (СВО) из Дагестана женился на девушке, которая ухаживала за ним в госпитале. Об этом рассказала пресс-служба регионального фонда «Защитники Отечества».
Ветеран СВО из Дагестана Азамат Мамаев женился на девушке Дарье, ухаживавшей за ним в госпитале. Видео © Telegram / Защитники Отечества I Республика Дагестан
Боец Азамат Мамаев попал в госпиталь после того, как потерял ногу в ходе выполнения задачи на СВО. В медучреждении он познакомился с волонтёром Дарьей и через полгода он понял, что девушка — его судьба. Предложение руки и сердца военный сделал в марте этого года на концерте певца Shaman. И вот, спустя несколько месяцев, молодые связали себя узами брака.
Ранее Герой России старший лейтенант Иван Жарский, который вместе со своим подразделением превратил в металлолом десятки единиц техники ВСУ, рассказал, как уже в ходе СВО встретил в Крыму свою будущую супругу. Поженились они уже спустя три месяца после знакомства.