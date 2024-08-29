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Регион
29 августа, 16:20

В подразделение ВДВ Армии России вступил енот по кличке Жулик

Енот-десантник появился в одном из подразделений в зоне СВО. О хвостато-полосатом боевом товарище российских десантников рассказал SHOT.

Примкнувший к российскому подразделению ВДВ в зоне СВО енот Жулик. Видео © SHOT

Полосатый, как тельняшка, енот по кличке Жулик стал талисманом одного из подразделений ВДВ. Пушистого хвостатого друга бойцы купили сами, теперь он главный любимец военнослужащих, который помогает сбросить стресс в минуты затишья и поднимает всем настроение.

Жулик ещё малыш, но он ценит хорошее к себе отношение и в благодарность следит за порядком в блиндажах, ни на шаг не подпуская мышей к провианту.

Мариупольский зоопарк сообщил о мохнато-полосатом пополнении
Мариупольский зоопарк сообщил о мохнато-полосатом пополнении

Ранее в «Луганскинформцентре» рассказывали о том, как российские военнослужащие приютили енота Ярика, тоже сделав его своим талисманом. Для полоскуна выделили специальную клетку со всеми удобствами. А про енота Херсона, которого наши бойцы нашли брошенным в зоопарке одноимённого города в ноябре 2022 года, вы и так наверняка слышали. Кстати, с тех пор он стал героем образовательного проекта о жизни новых регионов нашей страны.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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