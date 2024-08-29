В подразделение ВДВ Армии России вступил енот по кличке Жулик

Енот-десантник появился в одном из подразделений в зоне СВО. О хвостато-полосатом боевом товарище российских десантников рассказал SHOT.

Примкнувший к российскому подразделению ВДВ в зоне СВО енот Жулик. Видео © SHOT

Полосатый, как тельняшка, енот по кличке Жулик стал талисманом одного из подразделений ВДВ. Пушистого хвостатого друга бойцы купили сами, теперь он главный любимец военнослужащих, который помогает сбросить стресс в минуты затишья и поднимает всем настроение.