Мариупольский зоопарк сообщил о мохнато-полосатом пополнении

В Мариупольском зоопарке пополнение: на свет появились сразу шесть енотов. Все детёныши здоровы и находятся на искусственном вскармливании, рассказала кипер зверинца Галина Замарихина.

По словам сотрудницы учреждения, крохи уже пытаются вылезти из лежанки для исследования окрестностей. Однако малышкам нужно подрасти, прежде чем стать обитателями вольера.