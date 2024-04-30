Мариупольский зоопарк сообщил о мохнато-полосатом пополнении
В Мариупольском зоопарке появились на свет сразу шесть енотов
Шесть енотов родились в Мариупольском зоопарке. Обложка © Telegram / ДНР Онлайн
В Мариупольском зоопарке пополнение: на свет появились сразу шесть енотов. Все детёныши здоровы и находятся на искусственном вскармливании, рассказала кипер зверинца Галина Замарихина.
По словам сотрудницы учреждения, крохи уже пытаются вылезти из лежанки для исследования окрестностей. Однако малышкам нужно подрасти, прежде чем стать обитателями вольера.
Шесть енотов родились в Мариупольском зоопарке. Видео © YouTube / Зоопарк Мариуполя
А знаменитый енот Херсон тем временем стал героем образовательного проекта о жизни новых регионов России. Напомним, что зверёк выжил во время атак ВСУ и был спасён ивановскими десантниками ещё в ноябре 2022 года.