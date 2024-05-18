Самый скромный Герой России нашёл свою любовь на задании в Крыму

Герой России старший лейтенант Иван Жарский, тот самый обманчиво молодо выглядящий офицер ВС РФ, который вместе со своим подразделением превратил в металлолом десятки единиц техники ВСУ, в том числе и западного производства, рассказал, как пришёл к должности командира батареи ПТРК. Кроме того, он поведал журналистам о том, как уже в ходе СВО встретил в Крыму свою будущую супругу.

Старший лейтенант Иван Жарский о залоге успеха своего подразделения на поле боя, связи с родными и знакомстве с супругой. Видео © Telegram / Герои спецоперации Z

"На командование батареей я пришёл с опытом боевым. У меня уже другое мышление было. Я уже смотрел на всё происходящее другим взглядом, потому что с противником уже работал: понимаешь, как будет, понимаешь весь ход боя, весь театр действий. На счету моего подразделения около 30 единиц техники различного вида, около 500 человек личного состава противника. Пока я был командиром батареи, у меня не было ни одной безвозвратной потери", — сообщил старший лейтенант в интервью для телеграм-канала "Герои спецоперации Z".

Отвечая на вопрос о том, что является главным компонентом для достижения боевым подразделением такой эффективности — судьба, удача или грамотность на поле боя, Иван сказал: "Все бои — все с Богом". Жарский сражался с ВСУ с самого первого дня специальной военной операции и отметил, что поначалу было очень тяжело, потому что связь полностью отсутствовала: все вышки сотовой связи в зоне боевых действий были уничтожены. Его родные не знали, где он находится в течение полутора месяцев, пока он всё же не смог позвонить маме и сестре, чтобы сообщить, что у него всё хорошо. А уже позже он встретил свою любовь в Крыму.

"С супругой я познакомился позже. Ещё позже. [Женился] по ходу СВО. Нас вывели в Крым. Ненадолго, на две недели. Там я познакомился с супругой. Поженились через три месяца. Всё быстро. Всё время хотелось семью, хотелось детей. Хотелось оставить что-то за собой. Ведь будущее и смысл жизни, я считаю, в детях", — поделился Герой России.

Жарский убеждён, что конфликт на Украине неизбежно закончится победой России, в его понимании это так же бесспорно, как и то, что облаявшей медведя собаке не победить в схватке с ним. Без разницы, кто помогает Киеву, подытожил он, их техника всё равно в итоге оказывается на Поклонной горе в Москве.