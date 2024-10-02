Армия России водрузила наш триколор над зданием местной администрации Угледара. Город полностью взят под контроль бойцов ВС РФ, сообщает Mash.

ВС РФ водрузили российский триколор над зданием местной администрации Угледара. Видео © Telegram / Mash

Парни смогли взять под контроль территорию воздуховода шахты «Южнодонбасская», которая находится на окраине Богоявленки. В одном из детских садов солдаты обнаружили 36 мирных жителей возрастом старше 50 лет. По словам военблогеров, армия Украины удерживала там людей минимум неделю и заставляла бросать гранаты в российских бойцов.

Противник сбежал из города, когда ВС РФ продвинулись вглубь Угледера. Наши штурмовики уже оказали помощь всем, кому это было необходимо, и вывели людей в безопасное место. Теперь военнослужащим РФ предстоит подавление последних очагов сопротивления.

Сведения об освобождении Угледара подтверждает заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Он репостнул у себя в Телеграм-канале запись о том, что российские войска завершили зачистку города от сил ВСУ.