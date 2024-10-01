Армия России взяла в смертельные тиски украинский гарнизон Угледара Военкор Коц: Украинский гарнизон Угледара обречён, город почти наш 1 октября, 12:44 ВС РФ развернули флаг в центре Угледара. Обложка © Telegram / Шёпот Фронта

Военный корреспондент Александ Коц сообщил, что российские войска в шаге от того, чтобы взять полный контроль над Угледаром. Сейчас украинские отряды в агонии сопротивляются лишь в отдельных частях города, вражеская оборона полностью рухнула. Об этом журналист написал в телеграм-канале.

«С мест сообщают: Угледар практически наш. Большая часть города контролируется российскими войсками. Противник оказывает лишь очаговое сопротивление, организованной обороны больше нет. Часть украинцев пытаются по лесополкам выйти на север в сторону Богоявленки. На дорогу лезть бесполезно – она просматривается и простреливается с обеих сторон», — пояснил Коц.

Он подчеркнул, что «участь гарнизона Угледара предрешена», что станет важной победой для российских войск. Военкор напомнил, что город являлся основным опорным пунктом противника на Южнодонецком направлении. Освобождение Угледара осложнялось тем, что он находится на холме, откуда хорошо просматриваются все прилегающие районы.

ВС РФ отказались от лобового штурма города и сначала провели операцию по полному его отрезанию от путей логистики и поддержки подкрепления. Также на протяжении длительного времени приходилось «взбадривать» вражеские формирования ФАБами. Поэтому ослабшие украинские подразделения просто не смогли оказать никакого сопротивления, когда дело дошло до штурма.

Авторы Татьяна Миссуми