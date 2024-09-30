Наши войска прорвались в западную часть Угледара и водрузили флаг России

Российские военные прорвались в западную часть Угледара и водрузили триколор на крышу здания. Кадры публикованы в телеграм-канале «Воин DV».

Наши войска прорвались в западную часть Угледара. Видео © Telegram/ Воин DV

«Пока всё внимание противника было сосредоточено на восточной стороне Угледара, бойцы группировки «Восток» (а именно подразделения 5 гвардейской танковой, 430 мотострелкового полка, при поддержке других подразделений группировки) стремительным рывком заняли западную сторону Угледара», — говорится в подписи к видео.