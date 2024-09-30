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30 сентября, 17:08

Наши войска прорвались в западную часть Угледара и водрузили флаг России

Российские военные прорвались в западную часть Угледара и водрузили триколор на крышу здания. Кадры публикованы в телеграм-канале «Воин DV».

Наши войска прорвались в западную часть Угледара. Видео © Telegram/ Воин DV

«Пока всё внимание противника было сосредоточено на восточной стороне Угледара, бойцы группировки «Восток» (а именно подразделения 5 гвардейской танковой, 430 мотострелкового полка, при поддержке других подразделений группировки) стремительным рывком заняли западную сторону Угледара», — говорится в подписи к видео.

Украинские военные ничего не смогли сделать в ответ на манёвр наши бравых парней, в результате чего ВС РФ прорвались в многоэтажки на западной стороне города.

ВСУ выстроили километры подземных и наземных переходов в Угледаре, но это их не спасает
ВСУ выстроили километры подземных и наземных переходов в Угледаре, но это их не спасает

Как уже рассказывал Life.ru, наши парни активно ведут бои за освобождение Угледара. Военные зашли в город и теперь стабильно продвигаются, оттесняя ВСУ. Проблем бойцам киевского режима прибавила возможность попадания угледарской группировки в котёл, о которой рассказывал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Эксперты считают, что украинская армия не сможет сдержать российские силы. В силовых структурах также сообщали, что ВСУ были окончательно блокированы в Угледаре.

Обложка ©

Telegram/ Воин DV

Николь Вербер
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