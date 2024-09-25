Битва за Угледар началась: Полковник оценил расстановку сил и выбрал победителя

Российская армия сумела прорвать оборону ВСУ и войти в город Угледар Донецкой Народной Республики. Теперь ВС РФ предстоит вытеснить оттуда украинских боевиков, заполучив контроль над стратегически важным населённым пунктом. О том, как будут развиваться события в угледарском театре военных действий в беседе с Life.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, Угледар был очень крепким орешком. Дело в том, что город был логистическим путём, а ВСУ его превратили в сплошной опорный пункт, облюбовав промзону и подвалы. Перед Армией России стояла задача выгнать оттуда ВСУ в рамках СВО и при этом сохранить жизни гражданских.

Сейчас остановка в Угледаре, по докладам военкоров, которые могут проинформировать, и оценке военнопленных – у ВСУ паническое состояние, они понимают, что удержаться не смогут, назад их никто не забирает и они готовы при возможности сдаться и делают это Андрей Кошкин Полковник в отставке

Наша армия сейчас имеет большие перспективы в данном направлении, отметил военный эксперт. Кошкин считает, что преимущество на поле боя сейчас на стороне российских сил – «мы движемся, освобождаем и наше движение на запад ничто пока сдерживать не может».