Битва за Угледар началась: Полковник оценил расстановку сил и выбрал победителя
Полковник в отставке Кошкин заявил, что ВСУ не смогут сдержать ВС РФ в Угледаре
Российская армия сумела прорвать оборону ВСУ и войти в город Угледар Донецкой Народной Республики. Теперь ВС РФ предстоит вытеснить оттуда украинских боевиков, заполучив контроль над стратегически важным населённым пунктом. О том, как будут развиваться события в угледарском театре военных действий в беседе с Life.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.
По его словам, Угледар был очень крепким орешком. Дело в том, что город был логистическим путём, а ВСУ его превратили в сплошной опорный пункт, облюбовав промзону и подвалы. Перед Армией России стояла задача выгнать оттуда ВСУ в рамках СВО и при этом сохранить жизни гражданских.
Сейчас остановка в Угледаре, по докладам военкоров, которые могут проинформировать, и оценке военнопленных – у ВСУ паническое состояние, они понимают, что удержаться не смогут, назад их никто не забирает и они готовы при возможности сдаться и делают это
Наша армия сейчас имеет большие перспективы в данном направлении, отметил военный эксперт. Кошкин считает, что преимущество на поле боя сейчас на стороне российских сил – «мы движемся, освобождаем и наше движение на запад ничто пока сдерживать не может».
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что российские солдаты зашли в Угледар и теперь шаг за шагом продвигаются, оттесняя ВСУ. Проблем украинской армии добавляет и возможность попадания угледарской группировки в котёл, о которой недавно сообщил генерал-майор Апти Алаудинов.
Telegram / Минобороны России