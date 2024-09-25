Песков отметил успехи бойцов ВС РФ на Угледарском направлении
Песков: На Угледарском направлении наблюдается положительная динамика
На Угледарском направлении в зоне специальной военной операции наблюдается положительная динамика. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно наблюдаем, динамика положительная. В первую очередь ориентируемся на официальные сообщения Минобороны», — сказал представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются эвакуировать из Угледара свои ударные группы. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что российские военные зашли в Угледар, сейчас в городе ведутся военные действия. Как отметил командир «Ахмата», ВСУ рискуют попасть в котёл.
Life.ru