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25 сентября, 09:04

Песков отметил успехи бойцов ВС РФ на Угледарском направлении

Песков: На Угледарском направлении наблюдается положительная динамика

На Угледарском направлении в зоне специальной военной операции наблюдается положительная динамика. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно наблюдаем, динамика положительная. В первую очередь ориентируемся на официальные сообщения Минобороны», — сказал представитель Кремля.

Сводки СВО: Концлагеря хунты в Курской области, окружение Угледара, эвакуация под Харьковом, гибель наёмников, ситуация 25 сентября
Сводки СВО: Концлагеря хунты в Курской области, окружение Угледара, эвакуация под Харьковом, гибель наёмников, ситуация 25 сентября

Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются эвакуировать из Угледара свои ударные группы. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал, что российские военные зашли в Угледар, сейчас в городе ведутся военные действия. Как отметил командир «Ахмата», ВСУ рискуют попасть в котёл.

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Life.ru

Александр Юнашев
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