Пушилин: ВСУ выстроили километры подземных и наземных переходов в Угледаре

ВСУ ещё с 2014 года выстраивали укрепрайоны в Угледаре Донецкой Народной Республики. На сегодняшний день протяжённость их наземных и подземных переходов составляет километры, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Так он объяснил сложности при освобождении данного населённого пункта.

«Город находится на возвышенности, а ещё там много многоэтажек, где противник, начиная с 2014 года, выстраивал укрепрайоны. Причём это как пулемётные гнёзда в высотках, заканчивая очень серьёзными подземными переходами, которые протянулись на километры», — пояснил Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».