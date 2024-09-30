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30 сентября, 10:04

Пушилин: ВСУ выстроили километры подземных и наземных переходов в Угледаре

ВСУ ещё с 2014 года выстраивали укрепрайоны в Угледаре Донецкой Народной Республики. На сегодняшний день протяжённость их наземных и подземных переходов составляет километры, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Так он объяснил сложности при освобождении данного населённого пункта.

«Город находится на возвышенности, а ещё там много многоэтажек, где противник, начиная с 2014 года, выстраивал укрепрайоны. Причём это как пулемётные гнёзда в высотках, заканчивая очень серьёзными подземными переходами, которые протянулись на километры», — пояснил Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Несмотря на все трудности, подчеркнул глава ДНР, российские подразделения ежедневно улучшают позиции в Угледаре. В частости, «блестящий результат» на этом участке демонстрирует 29-я армия Восточного военного округа. При этом противник продолжает показывать упорное сопротивление. По словам Пушилина, ВСУ, в частности, успели перебросить в Угледар подкрепление, однако большая часть из бойцов — это недавно мобилизованные. Они преимущественно и сдаются в плен, резюмировал глава ДНР.

В ВСУ признали фактическое окружение в Угледаре
В ВСУ признали фактическое окружение в Угледаре

Напомним, что с 25 сентября российские войска активно ведут бои за освобождение Угледара. Наши бойцы зашли в город и теперь стабильно продвигаются, оттесняя ВСУ. Проблем бойцам киевского режима прибавила возможность попадания угледарской группировки в котёл, о которой рассказывал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Эксперты считают, что украинская армия не сможет сдержать российские силы. В силовых структурах сообщили, что ВСУ окончательно блокированы в Угледаре.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Демьянова
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