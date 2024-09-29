В ВСУ признали фактическое окружение в Угледаре

Армия России фактически окружила подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Угледаре в ДНР. Об этом сообщил украинский солдат с позывным Мучной.

По словам бойца, российские войска специально не отрезали оставшуюся трассу, которая ведёт в сторону Угледара. В настоящее время ВС РФ пытаются пробиться к селу Богоявленка, так как туда могут отпустить ВСУ в случае потери города.