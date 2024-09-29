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29 сентября, 11:31

В ВСУ признали фактическое окружение в Угледаре

Украинский военный с позывным Мучной: ВС РФ фактически окружили ВСУ в Угледаре

Армия России фактически окружила подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Угледаре в ДНР. Об этом сообщил украинский солдат с позывным Мучной.

По словам бойца, российские войска специально не отрезали оставшуюся трассу, которая ведёт в сторону Угледара. В настоящее время ВС РФ пытаются пробиться к селу Богоявленка, так как туда могут отпустить ВСУ в случае потери города.

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Напомним, что с 25 сентября российские войска активно ведут бои за освобождение Угледара в ДНР. ВС РФ зашли в город и теперь стабильно продвигаются, оттесняя ВСУ. Проблем бойцам киевского режима прибавила возможность попадания угледарской группировки в котёл, о которой рассказывал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Эксперты считают, что украинская армия не сможет сдержать российские силы. В силовых структурах сообщили, что ВСУ окончательно блокированы в Угледаре.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Дарья Нарыкова
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