Не воевал год: Осаждённая в Угледаре бригада ВСУ заимела нового командира, заявили в Раде

С поста командира 72-й бригады ВСУ, находящейся в Угледаре, уволен Иван Винник. Его кресло займёт военком Одесской области Александр Охрименко, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Кого же назначили вместо Ивана Винника <...> на пике наступления россиян в Угледаре? Да, Александр Охрименко имел опыт управления 14-й бригадой, но год назад Залужный, после скандалов с коррупцией одесского военкома Евгения Борисова <...> назначил этого комбрига на должность руководителя одесского ТЦК», — написала она.