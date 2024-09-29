Не воевал год: Осаждённая в Угледаре бригада ВСУ заимела нового командира, заявили в Раде
Безуглая: Командир бригады ВСУ, обороняющей Угледар, уволен
С поста командира 72-й бригады ВСУ, находящейся в Угледаре, уволен Иван Винник. Его кресло займёт военком Одесской области Александр Охрименко, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
«Кого же назначили вместо Ивана Винника <...> на пике наступления россиян в Угледаре? Да, Александр Охрименко имел опыт управления 14-й бригадой, но год назад Залужный, после скандалов с коррупцией одесского военкома Евгения Борисова <...> назначил этого комбрига на должность руководителя одесского ТЦК», — написала она.
Безуглая отметила, что назначение Охрименко является нелогичным, так как он давно не участвовал в боевых действиях и не понимает всей картины. Тем временем Винник уже попрощался с личным составом и поблагодарил бойцов за службу.
Напомним, с 25 сентября ВС РФ активно ведут бои за освобождение Угледара в ДНР. Российские военные зашли в город и теперь стабильно продвигаются, оттесняя ВСУ. Проблем бойцам киевского режима прибавила возможность попадания угледарской группировки в котёл, о которой накануне рассказал командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Эксперты считают, что украинская армия не сможет сдержать российские силы.
Иван Винник и Александр Охрименко. © Telegram / УНИ△Н - новости Украины, © Wikipedia / O.Kulinich