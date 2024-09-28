«Клещи сжимаются сильнее»: ВСУ окончательно блокированы в Угледаре

Вооружённые силы Украины (ВСУ) оказались заблокированы в Угледаре в ДНР. Об этом журналистам сообщили в силовых структурах.

«Город блокирован, единственная грунтовая дорога, по которой они [ВСУ] пытаются выходить, [находится] под полным огневым контролем. Клещи вокруг города сжимаются всё сильнее», — приводит ТАСС слова представителя силовых ведомств.