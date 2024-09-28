«Клещи сжимаются сильнее»: ВСУ окончательно блокированы в Угледаре
ТАСС: ВС России заблокировали группировку ВСУ в Угледаре
Вооружённые силы Украины (ВСУ) оказались заблокированы в Угледаре в ДНР. Об этом журналистам сообщили в силовых структурах.
«Город блокирован, единственная грунтовая дорога, по которой они [ВСУ] пытаются выходить, [находится] под полным огневым контролем. Клещи вокруг города сжимаются всё сильнее», — приводит ТАСС слова представителя силовых ведомств.
Ранее Life.ru сообщал, что с 25 сентября ВС РФ активно проводят бои за освобождение Угледара в ДНР. Российские военные зашли в город и теперь шаг за шагом продвигаются, оттесняя ВСУ. Проблем украинской армии добавляет и возможность попадания угледарской группировки в котёл, о которой недавно сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Эксперты считают, что украинская армия не сможет сдержать российские силы.
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