На Западе включили обратный отсчёт до освобождения Россией Угледара

Армия ВСУ не сможет справиться с Россией в Угледаре в ДНР. Сопротивление окружённой киевской группировки обрушится в ближайшее время, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

«Ситуация в Угледаре катастрофическая. Я не думаю, что кто-то ожидает, что Угледар или какая-то его часть надолго останется под контролем Украины. Мы, вероятно, можем отсчитывать часы до того, как украинское сопротивление в Угледаре рухнет», — отметил он.

Россия уже смогла окружить силы Украины в городе. Также ВС РФ взяли под контроль все дороги, по которым они могли бы покинуть населённый пункт. По словам Меркуриса, любая попытка украинцев покинуть Угледар приведёт к огромным потерям. Теперь после прекращения сопротивления ВСУ России нужно будет время для зачистки города перед объявлением о его освобождении.