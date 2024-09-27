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27 сентября, 15:00

На Западе включили обратный отсчёт до освобождения Россией Угледара

Меркурис: Сопротивление ВСУ в Угледаре рухнет в ближайшие часы

Армия ВСУ не сможет справиться с Россией в Угледаре в ДНР. Сопротивление окружённой киевской группировки обрушится в ближайшее время, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

«Ситуация в Угледаре катастрофическая. Я не думаю, что кто-то ожидает, что Угледар или какая-то его часть надолго останется под контролем Украины. Мы, вероятно, можем отсчитывать часы до того, как украинское сопротивление в Угледаре рухнет», — отметил он.

Россия уже смогла окружить силы Украины в городе. Также ВС РФ взяли под контроль все дороги, по которым они могли бы покинуть населённый пункт. По словам Меркуриса, любая попытка украинцев покинуть Угледар приведёт к огромным потерям. Теперь после прекращения сопротивления ВСУ России нужно будет время для зачистки города перед объявлением о его освобождении.

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Напомним, что 25 сентября начались бои за освобождение Угледара. Армия ВС РФ зашла в город и теперь шаг за шагом продвигается, оттесняя ВСУ. Проблем украинской армии добавляет и возможность попадания угледарской группировки в котёл, о которой недавно сообщил генерал-майор Апти Алаудинов.

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Telegram / Минобороны России

Наталья Афонина
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